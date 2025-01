Justcalcio.com - ‘C’era molto rumore in Liverpool. West Ham è arrivato anche per me quando Redknapp è partito. Sentivo di aver bisogno di più esperienza prima di affrontare un club più grande “: l’ex boss della League rivela il rifiuto delle opportunità per gestire i club di alto profilo

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:I managerPremierspesso colpiscono l’occasione per assumere lavori diilpossibile per paura di none più la stessa, ma Alan Curbishley ha spiegato perché è rimasto fermo a Charlton per tutta la sua carriera.La speculazione ha collegato Curbishley ain vari punti durante i suoi 15 anni a Charlton, mentre haintervistato il lavoro in Inghilterra nel 2006è diventato chiaro che Sven-Goran Eriksson sarebbedopo la Coppa del Mondo.IlHam, tuttavia, ha reso Curbishley un’offerta di Conceerete nel 2001, con i martelli che volevano sostituire la partenza Harry. Per il nativo di East London, rimanendo nella valle dove si sentiva a proprio agio aveva più senso, quindi respinse i loro progressi.