Bergamonews.it - Aggredisce due medici al Pronto Soccorso dell’Humanitas Gavazzeni: arrestato

Leggi su Bergamonews.it

Gli agenti della polizia di Stato di Bergamo haun cittadino marocchino di 36 anni che, nella notte nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 gennaio, ha lanciato una sedia a rotelle in direzione di un radiologo e spinto un medico contro il muro aldi Humanitas.Il 36enne è responsabile del reato di danneggiamento aggravato all’interno dele di lesioni personali nei confronti dei due.Aldi Humanitasil 36enne era arrivato dopo una lite. Al termine di una discussione con il personale sanitario ha scagliato una sedia a rotelle, danneggiandola e provocando delle lesioni al medico di turno.in flagranza dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti dopo la chiamata al 112, in direttissima l’arresto è stata convalidato con Divieto di Dimora in Bergamo e provincia.