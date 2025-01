Lanazione.it - 26 gennaio: oggi Firenze ricorda il miracolo di San Zanobi

, 262025 -celebra, come tutti gli anni in questo giorno, ildi San, avvenuto il 26429. Ildi SanIl fatto prodigioso avvenne quando le spoglie del santo furono traslate dalla basilica di San Lorenzo alla nuova cattedrale di Santa Reparata. Secondo la leggenda, un vecchio olmo rinsecchito sarebbesamente rifiorito in piazza San Giovanni all’atto del passaggio dei resti del santo e, a memoria di tale evento, fu eretta in quel luogo la colonna di San, copratono di. Tradizioni e celebrazioni annuali Tutti gli anni il 26, in occasione della ricorrenza, viene seguito un programma di celebrazioni che coinvolge il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e i Bandierai degli Uffizi, che sfilano per le vie del centro fino alla colonna.