Verso l'IGP per il Bergamotto di Reggio Calabria: ultima tappa il 28 gennaio

Martedì 282025, alle ore 11:30, presso la Sala Verde della Cittadella Regionale di Catanzaro, si terrà la riunione di pubblico accertamento per l’approvazione dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) “di”. Questo evento rappresenta l’ultimo passo prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e del riconoscimento ufficiale a livello europeo.Ildidiventerà così la 22ª indicazione geografica regionale e la 329ª nazionale, confermando l’Italia come leader europeo per il numero di prodotti a marchio DOP e IGP, con un totale di 891 indicazioni e un fatturato complessivo di 20,3 miliardi di euro.Rosario Previtera, presidente del Comitato Promotore, ha sottolineato l’importanza della riunione, definendola “un momento di festa e di incontro” per la filiera agricola, che conta oltre 500 aziende coinvolte e 800 ettari di bergamotteti certificati.