Thiago Motta è costretto ad ammetterlo | Non lo abbiamo rifatto con una partita a settimana…

Le parole del tecnico della Juventus nel postdella sfida contro il Napoli: ecco quanto dichiarato dall’allenatore della ‘Vecchia Signora’Dopo un primo tempo giudicato sugli scudi, la Juventus si è letteralmente sciolta come neve al sole, prestando il fianco alla rimonta furiosa del Napoli di Antonio Conte. Intervistato ai microfoni di DAZN,ha detto la sua in merito ai motivi che non hanno consentito alla ‘Vecchia Signora’ di riagguantare il match:ad: “Non lo, con unaa settimana.” (LaPresse) – Calciomercato.itPreoccupato per la prestazione? – “Sono dispiaciuto per la sconfitta perchéfatto un buon primo tempo, mettendo in grande difficoltà un avversario che non a caso è prima in classifica, essendo una squadra forte e allenata da un allenatore bravo e che ha la possibilità di prepararsi in settimana, mentre noi veniamo da tante partite giocate.