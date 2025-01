Ilfattoquotidiano.it - The Last Skiers, nel documentario sul Monte San Primo l’inverno che non c’è più: “Crisi climatica? Va spiegata con le emozioni”

“Quello che manca, oggi, è una stagione. È“. La voce fuori campo è quella di un uomo. Ha la barba e i capelli bianchi. Negli anni Sessanta ha imparato a sciare sulSan. Mentre ricorda che “qui fino a metà aprile si sciava”, si susseguono, lente, le immagini di desolazione e abbandono di quella che un tempo fu una nota località di sci. Per la sua bellezza, che ancora conserva – domina il lago di Como, da sud – e per la sua vicinanza con Milano, la Brianza, Como e Lecco. Di quelle stagioni, però, restano solo gli impianti dismessi, i cui tracciati come un monito corrono lungo i versanti della montagna. Tutt’attorno, benché sia febbraio, cioè pieno inverno, prati secchi e aridi: non c’è un filo di neve.Se è vero che ilThedella regista Veronica Ciceri parla, nello specifico, delSan, è altrettanto vero che per analogia parla dellache sta colpendo con maggiore intensità – ed è la scienza a dirlo – le nostre montagne.