Tajani | Sì a proporzionale ma non abbandoniamo bipolarismo

“La stabilità di governo è fondamentale e noi la stiamo garantendo. Non si illudono a sinistra che noiil centrodestra per un sistema elettorale diverso, io sono favorevole al sistemacon le preferenze ma in un ambito di coalizione”. Così il vicepremier Antonioparlando al convegno di FI ‘Un piano industriale per l’Italia e per l’Europa’, in corso a Milano. “Se devo dire quello che penso bene le liste con i candidati e le preferenze così chi è bravo viene eletto – aggiunge -. Ma certamente non abbandoneremo il, perché siamo figli dell’uomo che ha inventato ilin questo paese. Siamo come Ulisse non ci facciamo condizionare dalle sirene, che spesso sono anche sirene stonate, perché stiamo bene dove stiamo”. “Fieri e convinti di essere l’anima cristiana, liberale, riformista, garantista, europeista e atlantista della coalizione di centrodestra che senza di noi non sarebbe una coalizione di centrodestra e non sarebbe ancorata a queste posizioni”.