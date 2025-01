Cityrumors.it - Stadio della Roma, i Friedkin stanziano il budget: ecco a quanto ammonta

Laè sempre più vicina ad avere il suodi proprietà, in queste ore ihanno dato l’ok definitivo alIn Italia il tema degli stadi è sempre argomento centrale. Mentre all’estero gli impianti in cui giocano le squadre sono tre le fonti maggiori di guadagno, nel nostro Paese tutto è reso più complicato da una lenta burocrazia e da una cultura che non apre alla loro costruzione. È sufficiente guardare in Serie A per farsi un’idea., iil(Screenshot YouTube) – Cityrumors.itNel massimo campionato italiano, oggi, sono solo tre le squadre che vantano unodi proprietà: la Juventus con il suo Allianz Stadium, l’Udinese con il Bluenergy Stadium e l’Atalanta che, partendo dal vecchio Atleti Azzurri d’Italia, ha creato il modernissimo Gewiss Stadium.