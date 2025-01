Screenworld.it - ScreenRadio Weekly 25 gennaio 2025, tutti i podcast della settimana

Come ogni fine, eccoci con ildi.Questasiamo partiti col botto e con un puntatone di Ottanta Nostalgia dedicata a Dylan Dog. Tra i “dylaniati” intervenuti con Giuseppe Grossi, Manuel Enrico, Fabio Reato e Giacomo Giaquinto, anche la curatrice di Dylan Dog, Barbara Baraldi.Giuseppe Grossi si è occupato anche del flop di Better Man: perché è andato così male?Emanuele Rauco in Guida per riconoscere i tuoi film ci parla del fenomeno del momento, A complete unknown biopic di James Mangold dedicato a Bob Dylan, con un super Timothée Chalamet (qui potete godervi il nostro speciale). Dulcis in fundo, spazio anche a Wallace e Gromit – Le piumevendetta, una vera chicca di plastilina da vedere assolutamente. Come da leggere è l’approfondimento di Martina Ruberti.