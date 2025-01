Ilgiorno.it - Più auto bianche in città. Sono diciannove i nuovi taxi dopo il grande boom dei turisti

Leggi su Ilgiorno.it

anni di attesa a Como entreranno in servizio 19che si aggiungeranno ai 45 oggi presenti inportando la flotta dellea 64. Un numero appena sufficiente per le esigenze dellache negli ultimi anni è diventata meta prediletta del turismo internazionale da parte di migliaia diche da Pasqua alla fine di ottobre fanno registrare il tutto esaurito non solo negli hotel, ma anche negli appartamenti e i B&b chespuntati come funghi ine sul lago. Una domanda decisamente sovradimensionata rispetto all’offerta finora a disposizione, con il risultato che negli ultimi anni a Como si è visto di tutto, abusivi compresi, nonostante i controlli da parte della Polizia municipale. Per fortuna a trovare una soluzione, si spera definitiva, ci ha pensato il sindaco Alessandro Rapinese che aveva messo la questionetra i primi punti del suo programma.