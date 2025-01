Ilfattoquotidiano.it - Per prenderci cura dei ghiacciai dobbiamo cambiare il modo in cui li guardiamo

Il 2002 venne proclamato dall’Onu “Anno internazionale della montagna” su proposta di un piccolo stato montuoso dell’ex Unione Sovietica, il Kirghizistan. Da allora si è stabilito che l’11 dicembre di ogni anno si celebri la giornata internazionale della montagna.A distanza di oltre un ventennio si ripete un evento simile: questa volta è uno stato confinante, il Tagikistan, a chiedere ed ottenere che il 2025 venga proclamato “Anno internazionale per la conservazione dei”, e il 31 marzo di qui a venire diventerà la giornata internazionale dei. La risoluzione Onu di riferimento ricorda che “isono una componente critica del ciclo idrologico e che l’attuale scioglimento accelerato e il ritiro deihanno gravi ripercussioni sul clima, sull’ambiente, sul mantenimento del benessere e della salute umana e sullo sviluppo sostenibile”; si aggiunge anche che “in molte zone di alta montagna, si prevede che il ritiro deie lo scioglimento del permafrost ridurranno ulteriormente la stabilità dei pendii e che l’incidenza delle inondazioni dovute allo straripamento dei laghi glaciali o alla pioggia sulla neve, alle frane e alle valanghe di neve aumenteranno e si verificheranno in nuove località o in stagioni diverse”.