Nuova era per la Federkombat, Bergamini eletto presidente

RIMINI (ITALPRESS) – Si apre unaera per la, con Riccardodella Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe, Sambo, MMA. Pescarese, 60 anni,ha dedicato la sua vita al mondo degli sport da combattimento, lasciando un segno indelebile in ogni ruolo che ha ricoperto. All’Assemblea Nazionale di, convocata oggi a Rimini,è diventato il numero uno federale forte dei 3599 voti ricevuti, mentre 465 sono stati quelli dell’altro candidato alla presidenza Davide Carlot. Questo l’esito della votazione, alla presenza di tutte le 864 Società affiliate alla federazione. Curriculum prestigioso per, che ha ricoperto il ruolo di vice-federale nell’ultimo decennio, contribuendo con visione e impegno allo sviluppo della kickboxing.