Napoli-Juventus Alessio | Non è una gara come le altre

non è unaleper i tifosi ed anche per Conte – ha detto l’allenatore ed ex vice di Conte Angeloa Radio Marte nel corso di ‘Marte Sport Live’ – anche se vale sempre e solo tre punti e per Conte tutte le partite sono importanti. Mi auguro che sarà una bellae lo sarà sicuramente, visto il cammino dele dato che lasarà molto motivata. Arriva in un momento particolare, con gli azzurri che stanno andando a gonfie vele, laddove la Juve ha un rendimento più altalenante.“Ilè cresciuto moltissimo”La Juve è una squadra molto giovane, ha intrapreso un percorso per il quale ci vorrà tempo. Detto questo, rispetto allad’andata, ilè cresciuto moltissimo. Ha grande consapevolezza dei propri mezzi e della propria forza, ma di fronte avrà una squadra indecifrabile.