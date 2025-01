Oasport.it - MotoGP, Bagnaia e i piloti dell’Acadamy VR46 saranno in pista a Mandalika da lunedì

Arriva una importante notizia riguardante il programma di questa pre-stagione del Mondiale di2025. Francesco “Pecco” ed idellaRiders Academyinper diversi giorni di test anel corso della prossima settimana, in vista poi dell’esordio di Sepang con i test ufficiali. Una scelta che deriva dall’accordo firmato tra Pertamina e l’Academy e che, quindi, vedrà fino a 5sul tracciato indonesiano.Nello specifico, quindi, vedremo in azione oltre al due-volte campione della classe regina, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. Non potranno girare, com’è normale che sia, con le moto edizione 2025, ma avranno a disposizione una moto sportiva stradale della proprio marca. Con le Ducati vedremo quindi, Morbidelli e Di Giannantonio, con l’Aprilia Bezzecchi e una Honda per Marini.