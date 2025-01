Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Rogla 2025 in DIRETTA: finalissima per Bormolini, March e Caffont a caccia del podio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.56 Cerca un primo storicofemminile ala nostra Elisa. Dall’altra parte del cancelletto la ceca Maderova. Un ultimo sforzo Elisa!SMALL FINAL FEMMINILE13.52IN FINALE, nonostante una piccola indecisione nelle prime porte. Maurizioavanti con 22 centesimi di scarto. Affronterà il tedesco Huber!13.51 Profumo d’azzurro: che bella la sfida tra Maurizio Bormolimi e Aaron: azzurri a confronto per un posto in finale!13.50 HUBER in finaleee! A sorpresa in finale per 7 centesimi il tedesco dopo un heat tirata. Prima finale in carriera per lui.13.49 Prima batteria che vede protagonisti l’austriaco Benjamin Karl e il tedesco Elias Huber: in palio la.SEMIFINALI MASCHILI13.47 DNF tra la terzultima e la penultima porta per Maderova.