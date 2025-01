Ilnapolista.it - L’infortunio di Olivera può spostare la strategia di mercato su un esterno nella caccia al difensore (CorSport)

Leggi su Ilnapolista.it

Sul Corriere dello Sport si parla anche deldel Napoli, impegnato ancoraricerca di un sostituto di Kvaratskhelia e di un. Condiperò, ladel ds Manna potrebbe cambiare.Leggi anche: Sempre più difficile, si ferma pure. Salta la Juventusdipuò cambiare i piani diScrive il Corriere dello Sport:“Strategie e riflessioni:di, tanto per citare quella più fresca e obbligata dagli eventi, potrebbe ancheil mirino su unal.Il Napoli potrebbe anche pensare di tornare su un mancino. Un vecchio obiettivo: tipo Cristiano Biraghi, anche lui alla Fiorentina (come Pongracic, ndr), in rottura con Palladino”.Leggi anche: Biraghi può tornare di moda al Napoli dopodi(Pedullà)Per il sostituto di Kvaratskhelia, i nomi restano gli stessiIl quotidiano continua:Sul sostituto di Kvaratskhelia, “i nomi restano gli stessi, i soliti, tutti in ballo e tutti diversamente complessi.