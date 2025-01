Inter-news.it - Lecce-Inter, la probabile formazione: per Giampaolo sono conferme!

Nella ventiduesima giornata di Serie A Marcosfida Simone Inzaghi allo Stadio ‘Via del Mare’ Ecco ladi, fronte giallorosso.INDICAZIONI – Mentre la squadra di Simone Inzaghi è in viaggio per raggiungere il Salento, dove domani pomeriggio dovrà affrontare la ventiduesima giornata di Serie A, Marcorisponde ai giornalisti in conferenza stampa. Alla vigilia del match l’allenatore giallorosso ha fatto luce su una serie di situazioni legate ai suoi uomini. Dalle assenze per infortuni ai recuperi, passando per l’atteggiamento e ladi. Dalle parole diemerge l’attenzione riservata alla preparazione della sfida con i nerazzurri e l’intenzione di rinnovare la fiducia ai suoi titolari disponibili. A differenza, invece, di mister Inzaghi, che decide di apportare una serie di cambi dirispetto all’ultima gara di campionato contro l’Empoli.