Quotidiano.net - L’analisi di Vespa. Il Pd non può vincere senza un’area centrista

Leggi su Quotidiano.net

Che tipo di opposizione politica c’è oggi in Italia? Dal 1994 al 2022 si sono alternati sei candidati premier: tre di origine comunista (Occhetto, Veltroni, Bersani) e tre rappresentativi dell’area cattolica (Prodi, Rutelli, Enrico Letta). Ma in tutti e sei i casi il maggiore partito di opposizione era di centrosinistra (o di centro-sinistra, come diceva Cossiga per accentuare la distinzione). Nel senso che la componente cattolica, pur minoritaria, era rilevante al punto che le sole elezioni vinte dal centrosinistra in 28 anni portano la firma di Romano Prodi. La precattolico-riformista era molto più visibile ai tempi della Margherita (nata dopo la scissione del Partito popolare), ma ha avuto un ruolo rilevante anche dopo. Nel senso che i cattolici riformisti hanno sempre avuto incarichi di partito rilevanti.