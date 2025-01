Ilnapolista.it - La Juventus è una squadra allegriana ma con principi mottiani, insomma una merendina pezzotta

Laè unama conunaSe a Gaeta ci fosse stato Conte, la trasferta ai piemontesi si sarebbe vietata un secolo e mezzo fa.Noi come il Cholito.Il nostro cuore in campo.Pronti via, loro pressano noi ci scordiamo Lobotka negli spogliatoi. Yildiz non è Del Piero nemmeno se si spara cento tiktok al giorno con la lingua da fuori. Alex è Magno, sta mettendo le mani sul campionato.Reagiamo, loro picchiano noi ci incartiamo. Chiffi prende fiaschi per fischi. Thuram ringrazia.Kolo Muani non lo sa ma tutti noi sappiamo che alla prima palla toccata farà gol.È la regola non scritta della Serie A.Chiunque ci segna al battesimo: non siamo avversari, simme ‘e cumpare!Apparecchiano il banchetto con Zambo e Lobotka.Zero ad uno.