Il castello di Nidastore di Arcevia sul podio dei luoghi del cuore Fai

ade Museo della Scuola a Senigallia, insieme a Chiesa e Chiostro di Sant’Angelo Magno ad Ascoli Piceno sono i tre ‘del’ attualmente suldella classifica del programma nazionale, promosso dal Fai, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. L’obiettivo è quello di assicurare un futuro di tutela e valorizzazione ai propriamati. Premi in denaro per i monumenti che hanno raggiunto i primi tre posti nella classifica nazionale: 70 mila euro, 60 mila euro, 50 mila euro. Iche raggiungono i 2mila e 500 voti possono ambire a un contributo economico. Si può partecipare candidandosi al Bando che il Fai apre dopo ogni censimento, con un progetto di restauro e valorizzazione. C’è tempo fino al 10 aprile prossimo per confermare la classifica del censimento realizzato con il Patrocinio del Ministero della Cultura.