Cityrumors.it - Hamas libera 4 soldatesse, ma la “lista” rischia di far saltare l’accordo

Lazione anticipata che crea tensioni: cosa sta succedendo dopo lazione didi altre 4Quattro ostaggi israeliani, quattro, stanno per tornare a casa. Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy (tutte ventenni) e la diciannovenne Liri Albag dovrebbero esserete oggi, in anticipo rispetto a quanto previsto dagli accordi. Una notizia che, in un primo momento, sembrava portare un raggio di speranza, ma che in realtà ha innescato nuove tensioni e messo a rischio l’intero processo di scambio., ma la “di far(LaPresse Foto) – Cityrumors,itA dare l’annuncio è stato il portavoce dell’ala militare di, Abu Ubaida, secondo quanto riferito da al-Arabiya. Questo è il secondo scambio previsto daldi cessate il fuoco entrato in vigore domenica scorsa.