Gianni Morandi super ospite a ‘Domenica In’

(foto Angelo Trani)ROMA – Domenica 26 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 20esima puntata diIn’ condotta da Mara Venier. La puntata si aprirà con un ampio spazio dedicato a, che oltre a raccontare i momenti più importanti della sua straordinaria carriera si esibirà in studio con la chitarra accennando ad alcuni suoi successi come “C’era un ragazzo”, “Scende la poggia” e “Banane e lampone”, per poi esibirsi con il nuovo singolo “L’attrazione’, scritta per lui da Jovanotti.Paola Minaccioni, poliedrica e talentuosa attrice, interverrà per presentare il suo nuovo spettacolo teatrale ’Elena, la matta’, tratto da una storia vera, con il quale è attualmente in tour nei teatri di tutta Italia.