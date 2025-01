Ilfattoquotidiano.it - “Francesco De Gregori mi disse ‘smetti di farmi sentire le tue canzoni come fossero me**a, sono belle’. Lucio Dalla mi è apparso in sogno”: Angela Baraldi è tornata

Amatissima dae poi daDe, una grande passione per il cinema, sincera, schietta genuina, senza fronzoli e soprattutto con la voglia di vivere con i tempi giusti, senza fretta. Ascoltandosi. Sarà anche per questo che la cantautrice(Premio della Critica al Festival di Sanremo 1993 con “A Piedi Nudi”) ci ha messo otto anni per tornare con il nuovo progetto discografico dal titolo “3021”, composto da 8 brani scrittistessa artista e attrice e composti insieme a Federico Fantuz. A fare da filo conduttore è un percorsoro in cui, liberandosi dalle sovrastrutture, la cantautrice ha voluto sperimentare, immaginando il suono dei pianeti e dello spazio.E quindi grazieDe?Eh sì. Mi ha dato la possibilità di far uscire il disco con la sua etichetta Caravan.