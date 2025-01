Imiglioridififa.com - FC 25, Nuovo l’Obiettivo Live: Draft MO TOTY (in regalo l’ultima EVO e 2 Menzione)

Leggi su Imiglioridififa.com

appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominatoobiettivoMO TOTYProva Amazon Prime gratis per 30 giorni!ObiettivoMO TOTYCrea la tua strada verso la gloria! Completa gli obiettivi per ottenere l’esclusivo slot EVO Stella TOTY finale e altri premi. Premi non scambiabili.Numero di incarichi da completare: 12 Giocane 1Cosa fare: Gioca 1 partita in qualsiasi modalità di Ultimate Team.Premio: 1x SingleToken Pack Non scambiab.Giocane 1Cosa fare: Gioca 1 partita in modalitàgiocatore singolo oonline.Premio: 1x SingleToken Pack Non scambiab.Giocane 2Cosa fare: Gioca 2 partita in modalitàgiocatore singolo oonline.