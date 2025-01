È entrato e ci ha fatto una m*** Grande Fratello il concorrente furioso dopo la predica di Alfonso Signorini

Leggi su Caffeinamagazine.it

“”Èe ci hauna”.ladi. Nel reality show di Canale 5, le tensioni non mancano mai. Spesso, discussioni apparentemente banali si trasformano in confronti accesi che lasciano il segno. È successo anche stanotte, durante una tranquilla chiacchierata in giardino. Intorno al dondolo c’erano Amanda Lecciso, Chiara Cainelli,D’Apice, Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Il protagonista dello sfogo, visibilmente amareggiato, hariferimento a una ramanzina ricevuta da parte del conduttore per colpa di un altro inquilino. “Non accetto di essere messo sotto accusa per certe cose. Se sono stato ripreso, la colpa non è mia”. La discussione si è protratta a lungo. Le immagini sono diventati virali sul web, dividendo il pubblico del programma.