Douglas Luiz può partire? La Juve ha detto no al prestito a Chelsea a City ma ha fissato il prezzo per la cessione | la cifra

di RedazionentusNews24può? Lahano al, ma hailper ladel centrocampista brasilianocontinua ad essere corteggiato dalla Premier League. Due club in particolare nelle ultime settimane hanno provato a farsi sotto per il brasiliano proponendo allaun: si tratta di Manchester.Tuttavia i bianconeri hanno prontamente declinato questo tipo di proposta. Una partenza del centrocampista non è da escludere a priori ma soltanto di fronte a proposte a titolo definitivo da almeno 35-40 milioni di euro. Lo scrive Tuttosport.Leggi suntusnews24.com