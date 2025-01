Ilfattoquotidiano.it - Djokovic pubblica la risonanza magnetica alla coscia: “Ho pensato di lasciarla qui per tutti gli ‘esperti’ di infortuni là fuori” – Foto

Aveva lasciato gli Australian Open tra i fischi del pubblico, deluso per il suo ritiro dopo appena un set nella semifinale contro Alexander Zverev. In molti non avevano neppure creduto fino in fondo al suoo, visto che nel match precedente contro Carlos Alcaraz era riuscito improvvisamente a riprendersi e vincere l’incontro al quarto set. Ora Novakha voluto replicare a tutte queste insinuazioni,ndo su X lasuasinistra. Lo stesso Alcaraz dopo la sconfitta aveva dubitato sulla reale entità dell’o di: ““Non dico che abbia fatto lo show, ma penso cheabbiano visto“, il commento dello spagnolo. Zverev invece lo ha difeso, sottolineando che uno con la tempra dinon si sarebbe mai ritirato senza un valido motivo.