Disastro Ascoli contro la Lucchese, una nuova crisi

Lucca, 24 gennaio 2025 – L’cade 2-1 a Lucca e abbraccia unapreoccupanteche costa il posto a Di Carlo, esonerato con un post su Instagram da Pulcinelli. I bianconeri producono un’altra prestazione deludente e mancano ancora la possibilità di centrare quella vittoria fondamentale per cambiare marcia. Il momentaneo pari di Tremolada non basta. Massimiliano Mariotti. La serata nera si apre con Di Carlo che decide di tornare al 4-2-3-1, ma perde all’ultimo D’Amore e Forte. In mediana Carpani parte titolare e va a fare coppia con Varone. Bocciato Bando. E pensare che per il patron nell’c’erano i giovani più forti d’Italia. Davanti invece Corazza viene supportato da Silipo, Tremolada e Marsura. Avvio di gara drammatico per i bianconeri che patiscono il miglior gioco della formazione di Gorgone.