Panorama.it - Dietro il «marchio d'infamia» del Movimento Sociale

Trent’anni fa, il 27 gennaio 1995, a Fiuggi, nacque il partito nuovo della destra, Alleanza nazionale, sulle ceneri del vecchioitaliano. Fu necessario dare origine a un evento costituente, per superare gli ultimi retaggi che ancora legavano l’Msi,italiano, all’esperienza e ai valori del fascismo e della Repubblica. Fu Gianfranco Fini a guidare la « svolta di Fiuggi», che permise alla destra nazionale, finalmente, di costituzionalizzarsi, ossia di legittimarsi da un punto di vista democratico, divenendo forza di governo. Per inciso, va ascritto a merito storico di Silvio Berlusconi, l’aver traghettato gli ormai ex missini dentro le massime istituzioni, superando il truffaldino «arco costituzionale» che perpetuava una conventio ad excludendum nei confronti del partito-ghetto della Fiamma, i cui voti in Parlamento erano inutilizzabili.