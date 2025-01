Ilfogliettone.it - Deborah Lettieri, non è la prima volta ad Amici per il suo allievo Antonio: in passato è stato bocciato da lui

Leggi su Ilfogliettone.it

Nuovi ingressi nella scuola di, arriva un nuovo ballerino che inè giànella scuola.Affortunato è il nuovo ballerino entrato nella scuola di24, fortemente voluto dall’insegnante. Durante il daytime del 21 gennaio, laha chiamato tutto il corpo docente per presentare il giovane talento e chiedere l’approvazione per l’aggiunta di un banco.si è esibito sulle note di Feeling Good, mostrando una coreografia che ha messo in evidenza la sua versatilità e preparazione tecnica. Con il consenso della maggioranza, l’ingresso diapprovato senza nemmeno consultare la maestra Alessandra Celentano, a cuiha evitato di chiedere un parere.Ma il pubblico del noto talent di casa Mediaset ha già visto il ballerino, che insi è presentato nella stessa scuola per essere peròda lui.