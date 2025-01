Justcalcio.com - Daniel Farke svela le posizioni ideali che vorrebbe firmare

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.HULL, INGHILTERRA – 04 GENNAIO:, manager del Leeds United, reagisce durante la partita del campionato Sky Bet tra Hull City AFC e Leeds United FC allo stadio MKM il 04 gennaio 2025 a Hull, Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images)Il Leeds United sta lottando per la promozione, ma deve ancoranella finestra di mercato di gennaio.Ma il capo dei White,, ha fornito l’indicazione più chiara finora sulle aree che vuole rafforzare se dovessero entrare nuovi nomi.In effetti, il Leeds è in cima alla classifica del campionato, ma i tifosi vogliono assicurarsi che un ritorno della Premier League sia quasi sigillato.