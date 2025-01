Quifinanza.it - Come si calcola l’intelligenza: come funzionano i test e quanto conta il QI

Leggi su Quifinanza.it

Quando pensate ad Albert Einstein, la vostra mente riflette sul grande genio di quest’uomo. Ebbene, forse vi stupireste scoprendo che il suo QI, ovvero il Quoziente Intellettivo, era sostanzialmente inferiore rispetto alla media. Rimanendo in tema di paragoni che colpiscono, pensate che anche Thomas Edison su questo particolare fronte di valutazione presentava qualche pecca. Eppure, nessuno lo nega, si è trattato di persone fuori dal normale, capaci di aprire nuovi fronti. Questo solo per direil semplice concetto di QI vada correttamente letto ed interpretato. Per non cadere in errore quando si valuta una persona.Il percorso per valutare il QIProvando ad essere sintetici, il funzionamento intellettivo altro non è che un un concetto complesso che comprende una vasta gamma di abilità cognitive.