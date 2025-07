brindisi ritrovata impiccata la ragazza scomparsa

Brindisi sconvolta: la giovane studentessa ucraina Mariia Buhaiova, scomparsa da giorni, è stata trovata impiccata a circa un chilometro dal villaggio turistico dove lavorava. La tragica scoperta ha suscitato sgomento tra la comunità locale e le autorità. Mariia, 18 anni, partecipava a un progetto europeo con l’università di Bratislava. Restano ancora molti dubbi sul motivo di questa drammatica fine. È un triste promemoria delle sfide che spesso si celano dietro le apparenze.

