Mondragone sotto chiave camping da 14mila metri quadri Diversi gli abusi riscontrati

Mondragone si prepara a riappropriarsi del suo territorio con un'operazione decisa contro l'abusivismo. Un'area di circa 14.000 metri quadrati, trasformata in un camping non autorizzato, è stata sequestrata dalle autorità in un blitz congiunto delle forze dell’ordine. Questa azione rappresenta un passo importante per garantire legalità e sicurezza, dimostrando che nessuno può ignorare le norme senza conseguenze. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa significativa operazione.

Operazione anti-abusivismo a Mondragone. Un’area di circa 14.000 metri quadri è stata posta sotto sequestro preventivo dalle autoritĂ , al termine di una vasta operazione condotta dalla Guardia Costiera in collaborazione con Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Il provvedimento, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e convalidato dal . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Mondragone, sotto chiave camping da 14mila metri quadri. Diversi gli abusi riscontrati

In questa notizia si parla di: mondragone - sotto - metri - quadri

Maxi sequestro sul litorale domizio: sigilli a villaggio vacanze. In 2 finiscono nei guai; Mondragone, bomba ecologica a due passi dal mare: la denuncia di Polieco e Centro Studi Ecoreati; Nuovo centro sportivo Napoli: De Laurentiis ha trovato i terreni, la trattativa dura da un po'.

Mondragone, sequestrata area di 14mila metri quadrati: due denunce - Mondragone – Strutture ricettive abusive, lottizzazioni illegali e scarichi non autorizzati in un’area di circa 14mila metri quadrati lungo il Litorale ... Scrive cronachedellacampania.it

Sequestrato villaggio camping a Mondragone, la struttura era abusiva - Prefabbricati, piazzole per camper con allacci idrici ed elettrici non autorizzati e mancanza di autorizzazioni per lo scarico delle acque reflue: la struttura è risultata abusiva da cima a fondo. Come scrive internapoli.it