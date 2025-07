La commedia degli autobus

passeggeri si è trasformata in una vera e propria commedia degli autobus, tra proteste e malumori crescenti. Mentre i cittadini si chiedono se valga davvero la pena pagare di più per un servizio che sembra sempre meno affidabile, il dibattito sulla sostenibilità del trasporto pubblico a Bologna si infiamma, mettendo in luce le sfide di un sistema alle prese con scelte difficili e decisioni impopolari.

A Bologna dal primo marzo il costo del biglietto dell'autobus è passato da 1,50 a 2,30 euro: un rincaro record. Tra le polemiche, il sindaco, Matteo Lepore, disse che era una manovra inevitabile perché a causa di una serie di problemi (come il taglio dei trasferimenti da Roma per il trasporto pubblico) servono risorse per garantire il livello attuale di servizio, dalla lunghezza delle tratte ai mezzi al lavoro. Pochi giorni fa, l'assemblea dei soci di Tper, la società che gestisce appunto gli autobus sotto le Due torri, ha approvato un bilancio in utile di 9,7 milioni di euro, destinandolo in parte a riserva (4,7 milioni) e in parte alla distribuzione di dividendi ai soci, tra i quali ci sono la Regione, lo stesso Comune di Bologna e la Città metropolitana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La commedia degli autobus

