Professioni sanitarie trascurate gli infermieri calabresi alzano la voce Sposato Opi s' appella a Occhiuto

Le professioni sanitarie calabresi si risvegliano, sollevando con forza il velo di indifferenza che le ha spesso oscurate. Gli infermieri, rappresentati dall’OPI e guidati da Fausto Sposato, alzano la voce per rivendicare un ruolo più riconosciuto e spazi adeguati nella sanità regionale. È ora di ascoltarli: il loro contributo è fondamentale per migliorare il servizio e la qualità delle cure offerte. La loro lotta non si ferma qui, perché...

"Guardando i diversi atti aziendali, nelle varie aziende sanitarie, riteniamo che si continui a dare poca importanza a quello che è il servizio delle professioni sanitarie". Non utilizza, come sempre, mezze misure Fausto Sposato che interviene come coordinatore regionale Opi. Tutti gli infermieri calabresi, dunque, chiedono e rivendicano spazi legittimi. "Potremmo fare tanti esempi. Il GOM.

