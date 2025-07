Tragedia in montagna | il padre scivola e il figlio prova a trattenerlo precipitano e muoiono

Una semplice escursione tra le meraviglie delle Alpi si è trasformata in una tragedia inaspettata, lasciando una famiglia israeliana sconvolta e senza parole. Mentre ammiravano il paesaggio mozzafiato della valle dello Stubai, un tragico incidente ha strappato via due vite preziose. La scena, ancora più straziante, ha visto un padre scivolare e il suo giovane figlio tentare disperatamente di trattenerlo, ma entrambi sono precipitati. Un dolore che resterà indelebile nei cuori di chi li conosceva.

Un’escursione tra le meraviglie naturali delle Alpi si è trasformata in tragedia per una famiglia israeliana in vacanza in Tirolo. Era da poco passato mezzogiorno di ieri, lunedì 7 luglio, quando un incidente mortale ha spezzato due vite lungo i sentieri della valle dello Stubai, nel cuore delle montagne austriache. I tre erano impegnati in un trekking sull’Alta via dello Stubaital, un percorso panoramico che collega il rifugio Franz Senn a quello Starkenburger, rinomato tra gli appassionati di montagna per i suoi panorami mozzafiato e le sue insidie. Secondo le prime informazioni raccolte dalle autorità locali, i protagonisti dell’escursione erano un uomo di 58 anni, suo figlio di 30 e il secondogenito di 28. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: tragedia - montagna - padre - scivola

