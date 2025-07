Wimbledon Sinner annulla l' allenamento del pomeriggio A rischio il match con Shelton?

Jannik Sinner, in corsa ai quarti di Wimbledon, ha deciso di saltare l’allenamento pomeridiano a causa di un problema al gomito destro emerso durante il match con Dimitrov. La risonanza magnetica svolta questa mattina ha evidenziato una possibile complicazione che mette a rischio il suo confronto con Shelton. La sua presenza in campo potrebbe dipendere dall’evoluzione di questa condizione, lasciando tutti gli appassionati in sospeso.

Jannik Sinner non si allena alla vigilia del match con Ben Shelton, valido per i quarti di finale della 138^ edizione di Wimbledon. Dopo un problema al gomito destro accusato nel corso del match di ottavi di finale con Grigor Dimitrov, il numero 1 del mondo ha cancellato l’allenamento previsto ad Aorangi Park alle ore 17.00 italiane. In mattinata l'altoatesino aveva svolto una risonanza magnetica. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Wimbledon, Sinner annulla l'allenamento del pomeriggio. A rischio il match con Shelton?

