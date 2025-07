Via libera al rinvio di un anno al blocco per le auto diesel Euro 5

Buone notizie per i proprietari di auto diesel Euro 5: le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera hanno approvato un emendamento che posticipa di un anno il blocco, passando dal 2025 al 2026. Questa decisione offre alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna più tempo per adattarsi alle nuove normative. Una scelta che potrebbe rappresentare un respiro di sollievo per molti automobilisti e un passo verso una transizione più sostenibile e pianificata.

Via libera dalle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera a un emendamento al dl Infrastrutture che differisce dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026 il termine che prevede per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria «Euro.

