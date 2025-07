Dalla Turchia danno il Napoli su Florentino Luis del Benfica

Il mercato estivo si infiamma, e il Napoli si fa largo tra le pretendenti per Florentino Luis del Benfica. Il centrocampista portoghese, 25enne, sembra pronto a lasciare il campionato portoghese e potrebbe approdare in Italia, aggiungendo qualità e dinamismo alla mediana azzurra. Rimanete sintonizzati: questa trattativa promette sviluppi sorprendenti e potrebbe segnare una svolta importante per il club partenopeo.

Il Napoli sonda il centrocampista 25enne del Benfica. Il Napoli sulle tracce del centrocampista Florentino Luis del Benfica, pronto a lasciare il campionato portoghese per . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Dalla Turchia danno il Napoli su Florentino Luis del Benfica

In questa notizia si parla di: napoli - benfica - florentino - luis

Florentino Juve, il Napoli fa sul serio: possibile accordo imminente! Rivelazione sul centrocampista del Benfica. Ultimissime - Il calciomercato è in fermento e Florentino, 25enne centrocampista del Benfica, sta attirando l'attenzione di Juventus e Napoli.

Dalla Turchia – Napoli su Florentino Luis, concorrenza di 4 club: le cifre; Dal Portogallo: Offerta ufficiale del Napoli per Florentino Luis del Benfica in settimana; Dal Portogallo – Offerta Napoli per Florentino del Benfica.

Il Napoli prova ad anticipare tutti per Florentino Luis del Benfica - Il Napoli continua la sua corsa in campionato ma allo stesso tempo si muove per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Riporta forzazzurri.net

Dal Portogallo: "Offerta ufficiale del Napoli per Florentino Luis del Benfica in settimana" - MSN - Il Napoli è sulle tracce del forte centrocampista e a giorni il diesse Giovanni Manna potrebbe presentare un'offerta ufficiale per ... Si legge su msn.com