red bull 64 bars live 2025 a roma con fabri fibra ele a noyz narcos

Preparati a vivere un’immersione totale nel mondo del rap: Red Bull 64 Bars Live 2025 torna a Roma, portando sul palco i protagonisti più caldi del panorama italiano, tra cui Fabri Fibra, Ele A e Noyz Narcos. Un evento imperdibile che promette energia, talento e performance indimenticabili. La città si accende il 4 ottobre 2025 nel quartiere di Corviale, pronta a scrivere una nuova pagina di storia musicale. Non mancare!

Red Bull 64 Bars Live 2025 andrà in scena per la sua quarta edizione a Roma, nel quartiere di Corviale, sabato 4 ottobre 2025. Al cast del rap show targato Red Bull si aggiunge Fabri Fibra, che torna nella Capitale dopo il grande live del suo Festival Tour 2025 di ieri sera al Circo Massimo, davanti a 11 mila persone. Per i fan romani di Fibra e non solo, quindi, una nuova occasione per vederlo sul palco dopo la pubblicazione del suo nuovo Red Bull 64 Bars e dell'ultimo disco di inediti Mentre Los Angeles brucia, ai vertici delle classifiche dei dischi più venduti di queste settimane.