Firenze a San Salvi va in scena ‘Il mago del grano’

Firenze si prepara ad accogliere un evento imperdibile nell’ambito di San Salvi 2025, l’Estate a San Salvi, dedicata quest’anno al tema “Artè di libertà”. Giovedì 10 luglio alle ore 21.30, la scena si anima con ‘Il Mago del Grano’ della compagnia Teatro Potlach, un spettacolo che promette emozioni e riflessioni profonde. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: scoprite come la magia e i simboli si intrecciano in un’affascinante narrazione, creando un’esperienza unica nel cuore di Firenze.

Firenze, 8 luglio 2025 - Nell’ambito dell’Estate a San Salvi 2025, la storica rassegna fiorentina organizzata da Chille de la balanza e dedicata quest’anno al tema “Artè di libertà”, giovedì 10 luglio andrà in scena ‘Il Mago del grano’. L’appuntamento è alle ore 21.30 con quello che è il nuovo spettacolo della compagnia Teatro Potlach. L’ingresso è a pagamento: il biglietto intero costa 12 euro, mentre il ridotto riservato a soci Coop e Arci è di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria con pagamento anticipato. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 335 6270739 (anche via WhatsApp) oppure scrivere all’indirizzo mail info@chille. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, a San Salvi va in scena ‘Il mago del grano’

In questa notizia si parla di: firenze - salvi - scena - mago

Firenze, successo per il festival Spacciamo Culture interdette a San Salvi - Firenze, 15 maggio 2025 - Si è conclusa con un grande successo la quarta edizione del Festival “Spacciamo Culture Interdette” a San Salvi.

Festival ESTATE A SAN SALVI Mercoledì 18 e Giovedì 19 giugno ore 21:30 va in scena la prima assoluta di NON I RACCHIUSI, BENSI' I VEGGENTI da Franz Kafka. Produzione Chille de la balanza. Uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da Rosario Vai su Facebook

Firenze, a San Salvi va in scena ‘Il mago del grano’; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Toscana e dall'Umbria; Cosa Fare.

Firenze, a San Salvi va in scena ‘Il mago del grano’ - Il 10 luglio lo spettacolo rievoca la figura di Nazareno Strampelli, genetista e agronomo che rivoluzionò l’agricoltura del Novecento contribuendo a sconfiggere la fame in molte parti del mondo ... Da msn.com

Firenze, a San Salvi va in scena ‘Basta’ con Sissi Abbondanza - la Nazione - Firenze, a San Salvi va in scena ‘Basta’ con Sissi Abbondanza Il 7 settembre. Scrive lanazione.it