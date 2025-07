I colloqui per il cessate il fuoco a Gaza richiederanno tempo

I colloqui per il cessate il fuoco a Gaza si prospettano complessi e richiederanno pazienza. Il Qatar ha sottolineato che trovare un accordo tra Israele e Hamas richiede tempo, nonostante le speranze di una svolta avanzate da Donald Trump l’8 luglio. La strada verso la pace è ancora lunga, ma ogni passo verso il dialogo rappresenta un segnale positivo in un conflitto che richiede urgentemente soluzioni durature. Leggi tutto per scoprire gli sviluppi più recenti.

Il Qatar ha dichiarato che i colloqui in corso per un accordo di tregua a Gaza tra Israele e Hamas “richiedono tempo”, dopo che l’8 luglio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva espresso ottimismo su una possibile svolta. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - I colloqui per il cessate il fuoco a Gaza “richiederanno tempo”

In questa notizia si parla di: colloqui - gaza - tempo - cessate

Massicci raid su Gaza: è l'operazione "Carri di Gedeone". Hamas: «Colloqui a Doha senza condizioni preliminari» | Tajani a Israele: «Basta attacchi» - Massicci raid su Gaza segnano l'inizio dell'operazione "Carri di Gedeone". Mentre Hamas sta al centro dei colloqui a Doha senza condizioni preliminari, il Ministro Tajani richiama Israele a fermare gli attacchi.

Il premier israeliano ha dato il via libera all'invio di una delegazione a Doha per i colloqui sul cessate il fuoco a Gaza, nonostante non sia d'accordo con le modifiche avanzate da Hamas sulla proposta sostenuta dagli Usa. Nella Striscia continuano gli attacchi, Vai su Facebook

I colloqui per il cessate il fuoco a Gaza “richiederanno tempo”; Netanyahu sorprende Trump col Nobel. Report su stupri di Hamas: usati come arma di guerra - Iran, dopo i Brics Min. Esteri Araghchi in Arabia Saudita per colloqui sulla regione; Speranza a Gaza dopo che Hamas si dice pronto a colloqui di pace.

I colloqui per il cessate il fuoco a Gaza “richiederanno tempo” - Il Qatar ha dichiarato che i colloqui in corso per un accordo di tregua a Gaza tra Israele e Hamas “richiedono tempo”, dopo che l’8 luglio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva espresso o ... Secondo internazionale.it

Fonte, 'finora nessuna svolta nei negoziati per una tregua a Gaza' - I negoziati indiretti tra Hamas e Israele per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza sono proseguiti oggi a Doha, in Qatar, ma finora senza "alcuna svolta", secondo una fonte ... Lo riporta ansa.it