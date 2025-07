Spaventoso incendio a Marsiglia fiamme vicino alle case | chiuso l’aeroporto e bloccati i treni Ospedale senza elettricità

Un incendio distruttivo ha improvvisamente avvolto la periferia di Marsiglia, minacciando case e infrastrutture. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno costretto l’evacuazione di alcuni quartieri, chiuso l’aeroporto e bloccato i treni, lasciando la città in allerta. La lotta contro il fuoco è ancora in corso, mentre le autorità fanno il massimo per contenere il disastro. La situazione rimane critica, ma l’intera comunità si unisce per affrontare questa emergenza senza precedenti.

Roma, 8 luglio 2025 – Le fiamme dell' incendio divampato stamattina in una banlieue di Marsiglia, alle Pennes-Mirabeau, sono arrivate nella seconda cittĂ della Francia, dove ai residenti di alcuni quartieri è stata data disposizione di restare dentro casa. In un messaggio di allerta diffuso alle 16 dal prefetto della regione su tutti i cellulari, si legge: “Incendi in foresta a Marsiglia. Lasciate la zona della foresta immediatamente. Chiudetevi in un edificio in muratura. Chiudete finestre e porte”. Agli abitanti del 16esimo arrondissement è stato chiesto di isolarsi. Lo hanno riferito i vigili del fuoco all'emittente Bfmtv, spiegando che è stato vietato uscire di casa a meno di situazioni di emergenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Spaventoso incendio a Marsiglia, fiamme vicino alle case: chiuso l’aeroporto e bloccati i treni. Ospedale senza elettricitĂ

In questa notizia si parla di: marsiglia - incendio - fiamme - spaventoso

Marsiglia, voli sospesi a causa di un incendio che sta devastando la città - L'incendio che sta devastando Marsiglia ha causato la sospensione dei voli dall'aeroporto cittadino, gettando un’ombra di preoccupazione sulla regione.

Spaventoso incendio a Marsiglia, fiamme vicino alle case. Chiuso l’aeroporto. L’allerta: “Chiudetevi in un edificio in muratura”; Marsiglia, maxi-incendio: le fiamme arrivano in città . «Restate in casa». Chiuso l'aeroporto, stop ai treni; Caldo record, cosa succede nelle nostre città .

Incendio a Marsiglia, 350 ettari in fiamme. Ospedale senza elettricità. Stop a treni e voli - Le fiammo stanno devastando la città portuale nel sud della Francia. Riporta rainews.it

Marsiglia, maxi-incendio: le fiamme arrivano in città. «Restate in casa». Chiuso l'aeroporto, stop ai treni - Mirabeau, sono arrivate nella seconda città della Francia, dove ai residenti di alcuni ... Si legge su msn.com