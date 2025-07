LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar raggiunge quota 100! Van der Poel e Vingegaard sconfitti in volata

Benvenuti alla nostra diretta live del Tour de France 2025, un evento che appassiona milioni di tifosi ogni giorno. Oggi, la tappa si è infiammata con sorprese e volate mozzafiato, tra cui il grande exploit di Pogacar, che raggiunge quota 100, mentre Van der Poel e Vingegaard devono accontentarsi della sconfitta in volata. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e analisi dettagliate di questa emozionante corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.39 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale del Tour de France 2025. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi 17.37 Questa la classifica generale aggiornata: 1 VAN DER POEL Mathieu Alpecin – Deceuninck 16:46:00 2 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates – XRG,, 3 VINGEGAARD Jonas Team Visma Lease a Bike 0:08 4 JORGENSON Matteo Team Visma Lease a Bike 0:19 5 VAUQUELIN Kévin Arkéa – B&B Hotels 0:26 6 MAS Enric Movistar Team 0:48 7 ONLEY Oscar Team Picnic PostNL 0:55 8 ALMEIDA João UAE Team Emirates – XRG,, 9 EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 0:58 10 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 1:02 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar raggiunge quota 100! Van der Poel e Vingegaard sconfitti in volata

In questa notizia si parla di: diretta - tour - france - tappa

Gaza, operatori israeliani offrono "tour dell'orrore": gite per osservare bombardamenti dell'Idf sulla Striscia in diretta da Sderot - In un contesto di conflitto e sofferenza, alcune agenzie turistiche israeliane propongono tour shock per assistere, da un belvedere a Sderot, ai bombardamenti della Striscia di Gaza.

DIRETTA Tour de France 2025 LIVE Quarta Tappa: Vai su X

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: seguite con noi la terza frazione. Fari puntati su Milan. Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto Vai su Facebook

Tour, 4^ tappa LIVE: 100^ vittoria per Pogacar; Diretta 4 tappa Tour de France 2025; LIVE Tour de France, quarta tappa Amiens-Rouen: vince Pogacar in volata su Van der Poel che resta in maglia gialla.

Tour de France, la 4^ tappa in diretta live - Occasione perfetta per un possibile bis della maglia gialla van der Poel, ... Come scrive sport.sky.it

Diretta Tour de France 2025, classifica/ Streaming video Rai 2: attenti alla 4^ tappa! (oggi 8 luglio) - Diretta Tour de France 2025, classifica e streaming video Rai 2 oggi martedì 8 luglio: orario, percorso e vincitore 4^ tappa Amiens- Riporta ilsussidiario.net