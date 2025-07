Venti fino a 100 all’ora mari mossi | Toscana scatta una nuova allerta gialla

Attenzione in Toscana: la Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per vento forte, con raffiche che potranno raggiungere i 100 km/h. Da oggi pomeriggio fino a mezzanotte, le zone interessate includono il Casentino e il Valdarno superiore. È fondamentale adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza e quella degli altri. Restate aggiornati e seguite le indicazioni delle autorità per affrontare al meglio questa fase di maltempo.

Firenze, 8 luglio 2025 – Attenzione al vento in Toscana. Perché sono previste folate anche piuttosto violente dal tardo pomeriggio dell’8 luglio fino alla notte. Un nuova allerta meteo per vento forte, valida dalle 17 alla mezzanotte di oggi, martedí 8 luglio, è stata emessa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale. L’avviso di criticità , di codice giallo, interesserà il Casentino, il Valdarno superiore, l’area di Firenze, il Mugello e la Val di Sieve, le Valli del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, la Valdichiana, la Lunigiana, la Garfagnana, la Valle del Serchio, la Versilia, la Valtiberina, la Valle del Reno e la Romagna toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Venti fino a 100 all’ora, mari mossi: Toscana, scatta una nuova allerta gialla

