Un episodio che ha fatto il giro del Parlamento: Riccardo Magi, segretario di +Europa, si era travestito da fantasma durante il question time. Ora, la Camera lo sospende per due giorni, suscitando un acceso dibattito sulla libertà di espressione e il rispetto delle regole. Magi non condivide la sanzione, ma riconosce l'importanza di affrontare le questioni sollevate. Un episodio che invita a riflettere sul limite tra protesta e rispetto istituzionale.

Due giorni di sospensione dall'Aula di Montecitorio. È questa la sanzione decisa dall'Ufficio di presidenza della Camera nei confronti del segretario di +Europa Riccardo Magi che lo scorso 14 maggio, durante il premier question time della Camera, si era travestito da fantasma. "Rispetto la decisione non la condivido", ha commentato a caldo Magi parlando con i giornalisti alla Camera. E ha aggiunto: "Segnalo però che quelle questioni denunciate dal fantasma, che era il dito ma indicava una luna, restano tutte quante irrisolte e senza sanzioni alcuna". Il segretario di +Europa si riferisce alla "mancanza di informazione sul referendum", testimoniata a suo avviso dai dati dell'Agcom e "alla paralisi della commissione di vigilanza Rai" che non ha potuto lavorare né durante né dopo i referendum e "quindi direi che - osserva Magi - anche la commissione di vigilanza Rai è ridotta un fantasma, ma di questo nessuno, nemmeno l'ufficio di presidenza della Camera, se ne occupa". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Magi-fantasma, ora arriva la sospensione di 2 giorni dalla Camera

