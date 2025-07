Dazi Trump conferma | in vigore dal primo agosto no proroghe

Dal primo agosto, i dazi imposti da Trump entreranno definitivamente in vigore, senza ulteriori proroghe. Dopo il rinvio dal 9 luglio, le tariffe saranno applicate come previsto, senza possibilità di revisione. Questa decisione segna un momento cruciale nelle relazioni commerciali internazionali, con impatti che si faranno sentire a livello globale. Tutte le somme saranno...

Entreranno in vigore il primo agosto, dopo il rinvio dal 9 luglio, i dazi imposti da Trump. Niente proroghe, dice il presidente Usa. “Come indicato nelle lettere inviate ieri a vari Paesi, oltre alle lettere che saranno inviate oggi, domani e nel prossimo breve periodo, i dazi inizieranno a essere pagati a partire dal 1° agosto 2025. Non vi è stata alcuna modifica a tale data e non vi saranno modifiche. In altre parole, tutte le somme saranno esigibili e pagabili a partire dal 1° agosto 2025. Non saranno concesse proroghe. Grazie per l’attenzione!”. È quanto scrive il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post sul suo social Truth. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Trump conferma: in vigore dal primo agosto, no proroghe

