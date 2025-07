Si chiude un’era per l’Italia di volley femminile | Monica De Gennaro saluterà dopo i Mondiali

Si chiude un’epoca per il volley femminile italiano: Monica De Gennaro, simbolo di dedizione e talento, saluterà dopo i Mondiali. Dopo 19 anni di successi in azzurro, tra medaglie e emozioni indimenticabili, la “Moki” ha deciso di lasciarsi alle spalle questa avventura, portando con sé il ricordo di un oro olimpico e di una carriera straordinaria. Ma il suo addio segnerà davvero la fine di un capitolo?

Dopo 19 anni di carriera in azzurro, Monica “Moki” De Gennaro ha deciso che i prossimi Mondiali di pallavolo rappresenteranno la sua ultima avventura con la maglia dell’Italia. Il libero, classe 1987, che ha vinto l’oro olimpico insieme alle sue compagne alle Olimpiadi di Parigi 2024, in un’intervista a “7”, magazine del Corriere della Sera ha affermato: “Abbiamo al collo la medaglia olimpica, siamo le più attese. Non sarà facile riconfermarsi, ma dobbiamo provarci. Indossare la maglia azzurra è un modo per onorare il nostro Paese, per me sarà l’ultima volta. ho una certa età”. Poi sul possibile futuro ha aggiunto: “Maternità? C’è stato un momento in cui il desiderio si è fatto sentire, ma ero all’apice della carriera e non credo che sarei riuscita a tornare a quei livelli dopo la gravidanza. 🔗 Leggi su Oasport.it