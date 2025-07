Incendio a Parigi 39enne eroe esce sul cornicione e mette in salvo 5 persone VIDEO

Coraggio e altruismo si sono uniti in un gesto che ha commosso Parigi: Fousseynou Cissé, 39 anni, si è lanciato nel cuore del pericolo, uscendo su un cornicione a venti metri di altezza per salvare cinque persone intrappolate in un incendio devastante. La sua prontezza ha fatto la differenza, dimostrando che anche nei momenti più bui il valore umano può brillare. Grazie al suo eroismo, molte vite sono state risparmiate.

Paura a Parigi, dove un incendio ha devastato un appartamento al sesto piano di un edificio residenziale. Il 39enne Fousseynou Cissé, senza esitazione, è uscito su un cornicione sospeso a venti metri d’altezza per soccorrere due donne e tre bambini intrappolati tra le fiamme. “Non ci ho pensato due volte, le loro vite erano in pericolo”, ha dichiarato Cissé dopo il salvataggio. Grazie al. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Incendio a Parigi, 39enne eroe esce sul cornicione e mette in salvo 5 persone VIDEO

In questa notizia si parla di: incendio - parigi - 39enne - cornicione

Incendio a Parigi, 39enne eroe esce sul cornicione e mette in salvo 5 persone VIDEO.

Incendio a Parigi, 39enne eroe esce sul cornicione e mette in salvo 5 persone VIDEO - Paura a Parigi, dove un incendio ha devastato un appartamento al sesto piano di un edificio residenziale. Da msn.com

Parigi, esce sul cornicione e salva cinque persone da un incendio: sarà decorato con una medaglia - Ha salvato cinque persone tra cui due bambini e un neonato dall’ incendio della loro casa all’ultimo piano a Parigi, tenendosi in drammatico equilibrio sul cornicione del palazzo. repubblica.it scrive